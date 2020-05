Over de mythische Europacup-winst van Feyenoord in ‘69: ‘Dit maken we nooit meer mee’

De gelukkige die er op die gedenkwaardige woensdag bij was, vergeet het nooit meer. Onder het schijnsel van de magische lichtmasten van de Kuip speelde Feyenoord waarschijnlijk de beste wedstrijd ooit. ‘De grootste triomf in de historie van het Nederlandse voetbal’, schreef de doorgaans kritische Volkskrant na de adembenemende wedstrijd.



Feyenoord klopte bekerhouder en wereldkampioen AC Milan met 2-0. Puur op klasse en kwaliteit. De Kuip trilde en zinderde, Zilvervloot en Hand in hand schalden door het stadion, supporters en suppoosten vielen elkaar huilend in de armen, vuurpijlen verlichtten de novemberavond. Journalisten rammelden de mooiste omschrijvingen uit hun schrijfmachines. ‘Europese top’, ‘Wereldklasse’, ‘Feyenoord kraakt grootmeesters’, ‘Triomf van de eenheid’. Maar eigenlijk, zoals Het Vrije Volk schreef, waren er ‘geen woorden voor deze daden’ van elf doodnormale binken. Toen de Kuip eindelijk leeg was, ging het feest in Rotterdam nog uren door. In de kroegen op Zuid. Bij café Boulevard bijvoorbeeld, waar de nieuwe hit Wie heeft Milan vermoord? Faaienoord! werd geboren. Of bij café Kruithof, waar ze Beschuit, beschuit, Milan ligt eruit zongen.



