Overleg clubs met KNVB: het draait nu even om overeenkomst over centen

Van der Sar over stoppen seizoen: Ajax wordt juist het hardst geraakt

6 april Edwin van der Sar was best wel een beetje verrast over de ophef die ontstond na het pleidooi van Marc Overmars over het onmiddellijk stopzetten van de eredivisie. ,,Maar niet over de boodschap zelf, want we staan er hetzelfde in”, zegt de algemeen directeur van Ajax.