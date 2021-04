Overmars over situatie Onana: ‘Jammer dat we er niet uitgekomen zijn’

,,We komen er niet uit met hem en zijn kamp, helaas. Wat dat betekent? Dat we zijn gestopt met de onderhandelingen. Of hij volgend jaar transfervrij vertrekt? Dat zou kunnen. Misschien probeert hij in juli al een transfer te maken. Maar hij heeft ook het recht om nog jaar uit te zetten en dan transfervrij te vertrekken. Het is heel jammer dat we er niet uitgekomen zijn", zei Overmars in gesprek met Hans Kraaij junior. Ajax had de intentie om het contract van Onana te verlengen tot medio 2025, maar de keeper uit Kameroen lijkt dus andere plannen te hebben voor zijn carrière.



Onana heeft in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2022. De 25-jarige doelman uit Kameroen speelde op 31 januari tegen AZ (0-3 winst) zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Op 5 februari 2021 legde de UEFA Onana een jaar schorsing op vanwege een dopingovertreding.

Ajax-coach Erik ten Hag werd op ESPN ook gevraagd naar de situatie van Onana. ,,Vooralsnog komen we er niet uit, dat klopt. We zullen zien hoe het loopt met zijn zaak die dient bij het CAS. Dan is er voor hem en voor ons meer duidelijkheid. Ik heb een goede band met André en wil hem graag bij Ajax houden, dat lijkt me duidelijk. Dit is zijn keuze. Maar als Marc zegt dat het niet meer gaat lukken zou dat zo kunnen zijn, hij houdt zich met die zaken bezig", zei Ten Hag een halfuur voor de bekerfinale tegen Vitesse.

De 1,90 meter lange doelman had gebruik gemaakt van het op de dopinglijst staande middel Furosemide. Onana verklaarde dat hij het tabletje per ongeluk had genomen en hij eigenlijk een pijnstiller wilde nemen, maar de verpakking van de pijnstillers en de verpakking met de tabletten met Furosemide erg op elkaar lijken. De doelman is samen met Ajax een zaak begonnen tegen de schorsing. De uitkomst hiervan is tot op heden nog onbekend.

Onana maakte in januari 2015 de overstap van FC Barcelona (onder 19) naar Ajax. Hij keepte tot op heden 204 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 180 tegengoals kreeg te verwerken.

Volledig scherm Marc Overmars afgelopen week in Stadio Olimpico in Rome, waar Ajax werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Europa League. © ANP