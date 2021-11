Overname ADO Den Haag eindelijk afgerond: 'Een partij gevonden die de club verder gaat helpen’

De belanghebbende partijen binnen en rondom de club kregen donderdagochtend eindelijk goed nieuws te horen. Zij werden ervan op de hoogte gebracht dat er een akkoord is bereikt met Amerikaanse investeerders. Vorige week werden er meerdere gesprekken gevoerd met Globalon Football Holdings (GFH). Dat is de Spaanse investeringsmaatschappij van de Amerikaanse sportinvesteerder David Blitzer. Blitzer heeft aandelen in onder meer NBA-team Philadelphia 76ers, ijshockeyteam New Jersey Devils en voetbalclubs Crystal Palace, FC Augsburg en Waasland-Beveren. GFH is onder meer eigenaar van het Portugese Estoril.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. © ANP

Het bedrag dat de Amerikaanse partij over heeft voor de club is genoeg om de schulden te kunnen aflossen en aan een gezonde toekomst te bouwen. In het persbericht van ADO valt te lezen dat GFH ervan overtuigd is dat ADO een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van het Nederlandse voetbal. De investeerders willen hun internationale ervaring en middelen ter beschikking stellen om de Haagse club nieuwe mogelijkheden op en naast het veld te bieden.

Quote Er was direct een klik. We hebben een partij gevonden die ADO Den Haag verder gaat helpen. Edwin Reijntjes

Interim-directeur Edwin Reijntjes toonde zich als vanzelfsprekend gelukkig met de overeenkomst. ,,De onderhandelingen zijn vlot verlopen”, zegt hij via de officiële kanalen van de club. ,,Er was direct een klik. We hebben een partij gevonden die ADO Den Haag verder gaat helpen. Ik heet onze nieuwe eigenaar van harte welkom. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken. Ook wil ik onze staf, spelers, medewerkers en last but not least de supporters bedanken die al die maanden pal achter hun club zijn blijven staan. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de gemeente Den Haag. Zonder hun steun waren we nooit zo ver gekomen. Wij staan als één man achter onze club in de regio Den Haag.”

De gemeente Den Haag blijft met deze overeenkomst eigenaar van het Cars Jeans Stadion. Eerder was het gebouw een heikel punt in onderhandelingen met koopkandidaten, maar dat is bij GFH niet aan de orde geweest. Weinig staat de overname dan ook nog in de weg. De komende periode moet de WHOA-procedure, waarmee ADO de schuldenlast probeert terug te brengen, worden afgerond. Daarnaast moet de KNVB nog goedkeuring geven voor de aandelentransactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.