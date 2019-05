‘Paardenstaarten en kuifjes in aparte teams? Niet doen!’

Door Daniël Dwarswaard



Dat iedereen een mening heeft over vrouwenvoetbal nu de sport vol in de aandacht staat, daar is bondscoach Sarina Wiegman (49) inmiddels wel aan gewend. Dat hoort er nu eenmaal bij als je als sport wilt groeien. Voorbeeldje van het ‘geroep’ van buitenaf: alle Nederlandse profclubs in de eredivisie moeten een vrouwentak hebben. ,,Kretologie’’, laat Wiegman er geen misverstand over bestaan. ,,Een eredivisie voor vrouwen met achttien clubs? Wat een onzin. Dat is het slechtste wat we op dit moment kunnen doen. Dat potentieel is er nog helemaal niet. Wat krijg je dan? Meer tegenstanders ja, maar het niveau wordt niet hoger. Er zijn geen uitdagingen, daar wordt niemand beter van.’’