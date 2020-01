Pablo Mari naar Arsenal, Bliek op weg naar Georgië

Over een kleine twee weken opent de winterse transferperiode, maar al ver voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Bliek kan naar Georgië of FC Dordrecht

Julius Bliek is op weg naar de uitgang van de Adelaarshorst. De linker centrale verdediger van Go Ahead Eagles is in gesprek met een geïnteresseerde club uit Georgië die zich heeft gemeld bij de Zeeuw. De clubleiding van GA Eagles heeft Bliek permissie gegeven om de gesprekken aan te gaan in Georgië waar hij momenteel verblijft. De defenseur komt in de plannen van trainer Jack de Gier niet voor. Bliek kwam dit seizoen tot negen optredens en 493 minuten voor GA Eagles. De verdediger kan en wil op dit moment nog niet uitweiden over zijn toekomst en de naam van de club, maar bevestigt de buitenlandse interesse.

Ook FC Dordrecht heeft zich gemeld voor Bliek, die een verleden heeft bij de eerstedivisionist. Net als Gino Bosz en Maecky Ngombo mag Bliek eventueel vertrekken van GA Eagles. De Deventer club staat een overgang niet in de weg.

Volledig scherm Julius Bliek. © Erik Pasman

Pablo Mari op weg naar Arsenal

De Spaanse verdediger Pablo Mari speelde in het seizoen 2017-2018 nog voor NAC Breda, nu staat hij op het punt om een contract te ondertekenen bij Arsenal. Volgens Engelse media moet Mari de defensie van de Engelse club gaan versterken. De Spanjaard stond tussen 2016 en 2019 onder contract bij Manchester City, maar de Engelse kampioen leende hem steeds uit.

Mari mocht eerst in eigen land ervaring opdoen bij Girona, waarna hij een jaar in de eredivisie speelde voor NAC. De Spanjaard kreeg in Breda meteen de aanvoerdersband. Het daaropvolgende seizoen speelde Mari als huurling weer in eigen land voor Deportivo la Coruña.

De Braziliaanse club Flamengo nam de Spanjaard vorig jaar voor iets meer dan 1 miljoen euro over van City. Mari veroverde met Flamengo in een paar maanden de Copa Libertadores en de Braziliaanse titel. Hij maakte zoveel indruk, dat nu een terugkeer naar de Premier League lonkt.

Volledig scherm Pablo Mari met de Copa Libertadores. © Getty Images

Bergwijn wil transfer naar Spurs forceren

Steven Bergwijn lijkt zijn laatste wedstrijd voor PSV te hebben gespeeld. De 22-jarige aanvaller uit Amsterdam wil vanmiddag niet in actie komen in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Bergwijn hoopt op een transfer naar Tottenham Hotspur, dat interesse heeft in de aanvaller. Naast Spurs zouden nog een aantal clubs interesse hebben in Bergwijn, die dit seizoen voorlopig goed was voor zes doelpunten en dertien assists in 29 wedstrijden voor PSV in alle competities.

Volledig scherm Steven Bergwijn. © BSR Agency

Sparta en Excelsior akkoord over Fortes

Jeffry Fortes verruilt Excelsior met onmiddellijke ingang voor Sparta. De 30-jarige verdediger was al een contract voor volgend seizoen overeengekomen met de club uit Rotterdam-West. Fortes wilde echter liever meteen de overstap maken.

,,Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik vanwege mijn ambities graag deze overstap nu al wilde maken’’, vertelt Fortes op de site van Sparta. ,,Daarom ben ik blij dat de clubs eruit zijn gekomen. Ik kijk ernaar uit terug te keren bij Sparta, waar ik in de jeugdopleiding al gespeeld heb.’’

,,We zijn blij dat Excelsior medewerking verleend heeft en we hem nu al aan de selectie toe kunnen voegen, omdat hij met zijn ervaring en multifunctionaliteit een meerwaarde voor de selectie is’’, zegt Sparta’s technisch manager Henk van Stee.

Volledig scherm Jeffry Fortes. © BSR Agency

Banega van Sevilla naar Al Shabbab

Éver Banega zet zijn loopbaan komende zomer voort in Saoedi-Arabië. De 31-jarige Argentijn, nu nog de ploeggenoot van Luuk de Jong bij Sevilla, speelt vanaf komend seizoen voor Al-Shabab Riad. Banega tekent een contract tot 2023.

Volledig scherm Éver Banega (l) in actie tegen Real Madrid. © Getty Images

Weghorst in beeld bij Spurs

Wout Weghorst zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Premier League. Volgens Bild is spits van VfL Wolfsburg in beeld bij Tottenham Hotspur. Trainer José Mourinho is op zoek naar een nieuwe spits omdat Harry Kane geblesseerd is. De international staat voorlopig buitenspel met een hamstringblessure.

Weghorst is een van de kandidaten op het lijstje van Spurs, dat nadrukkelijk naar de Bundesliga kijkt. Ook Paco Alcácer, Mario Götze en Timo Werner zouden Kane kunnen vervangen.

Met Wolfsburg verloor Weghorst zaterdag met 1-2 van Hertha BSC. De spits scoorde dit seizoen 7 keer in 19 Bundesligaduels.

Volledig scherm Wout Weghorst in de wedstrijd tegen Hertha BSC. © BSR Agency