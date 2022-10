Panenka | Aad de Mos: ‘Ik zou een lasso om de nek van Tadic gooien en hem terughalen’

Blessures en opstellin­gen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisie­club

Na drie spectaculaire Europese avonden staat de negende speelronde van de eredivisie op het programma. FC Groningen en RKC openden de vrijdag, waarna Ajax in Volendam de kans krijgt de nederlaag tegen Napoli te verwerken. Koploper AZ gaat zondag (14.30 uur) op bezoek bij FC Utrecht, Feyenoord ontvangt tegelijkertijd FC Twente. Om 16.45 uur is het de beurt aan PSV, dat op zoek gaat naar de eerste zege in Heerenveen in elf jaar. Bekijk hieronder onder meer alle vermoedelijke opstellingen.

9 oktober