Panenka | Aad de Mos: ‘PSV derde? Ik denk dat het dan exit Ruud van Nistelrooij is’

Met video Pantelis Hatzi­diakos over rellen na verlies AZ: ‘Als je zulke gekke dingen gaat doen, blijf lekker thuis’

Emoties van teleurstelling, trots en ook woede overheersen bij AZ na de uitschakeling in de halve finale van de Conference League door West Ham United. ,,Volgend seizoen spelen we misschien een heel moeilijke voorrondewedstrijd in een Europees toernooi en spelen we zonder publiek omdat we hiervoor worden gestraft.”