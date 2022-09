Panenka | Aad de Mos tipt Ruud van Nistelrooij over kraker PSV-Feyenoord: 'Guus Til heeft de sleutel’

In de nieuwste aflevering gaat het uiteraard over de dubieuze penalty die PSV zondag kreeg tegen RKC Waalwjk. Verdediger Hans Mulder werkte de bal weg, maar raakte daarbij het hoofd van Xavi Simons. ,,Dit is geen strafschop, scheid nou toch uit’’, aldus Borst. ,,Hij raakt toch gewoon de bal? RKC is klassiek genaaid, dit is gewoon een topclubpenalty.’’