Panenka | ‘De Oranjefan staat niet bekend om zijn grote moraal, dat heeft de emir goed ingeschat’

Elke maandag blikt AD Sportwereld in de videorubriek ‘Panenka’ terug op het eredivisieweekend én vooruit op het WK. De rubriek is een mix van actualiteit en een luchtige kijk op ons voetbal. Iedere maandag rond 18.00 uur verschijnt een nieuwe aflevering. Bekijk de nieuwste met columnist Sjoerd Mossou en presentator Hidde van Warmerdam hierboven.

Mossou denkt dat het Nederlands elftal hoge ogen kan gooien in Qatar. ,,Ik geloof heilig in de gouden pik van Louis’’, aldus de columnist. ,,Nederland zit ook precies aan de goede kant van het schema. Argentinië gaan we ook op miraculeuze wijze ontlopen, die komen we pas op het einde tegen. Van Gaal is niet alleen een goede coach, maar heeft ook altijd mazzel. Ik heb er wel vertrouwen in.’’

Ook worden de vijftig supporters die op uitnodiging van Qatar naar het WK reizen besproken. Aan hen is het de taak om positief over het eindtoernooi te berichten. ,,De Oranje-fan kunnen we over het algemeen definiëren als klapvee’’, aldus Mossou. ,,De Oranje-fan staat niet bekend om zijn grote moraal, dat heeft de emir goed ingeschat. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt, maar het verbaast me niet er mensen zijn die zich hier voor lenen.’’

Verder komt het uitstellen van de wedstrijden van Feyenoord en Ajax aan bod. Ook laat Aad de Mos zijn licht schijnen over Xavi Simons. ,,Hij heeft me overtuigd tegen Arsenal, hij heeft enorme potentie. Ik zou hem meenemen naar Qatar. Xavi Simons is zwaar buitencategorie.’’

Volledig scherm Emir Qatar © AD Play

Volledig scherm Panenka. © DPG Media