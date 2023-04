Panenka | ‘PSV - Ajax wordt de wedstrijd om 40 miljoen euro’

In de laatste zeven speelrondes van de eredivisie wordt nog wel gestreden om de tweede plaats, die een ticket voor de voorronde van de Champions League oplevert. Ajax en PSV staan nu op 56 punten, twee punten boven AZ. ,,Ajax is gezien. Dat gaat van kwaad tot erger. 23 april is de wedstrijd van 40 miljoen euro, hier in Eindhoven. Die verliezen ze ook", zegt Aad de Mos met zijn kenmerkende stelligheid. ,,Ik denk dat AZ nog de grootste concurrent is voor die tweede plaats. Ik verwacht dat Ajax vierde wordt en de Conference League in zal gaan.”