Panenka | ‘Rare actie van Jasper Cillessen is een ‘min min’ voor zijn kansen bij Oranje’

In de nieuwste aflevering blikken ze terug op een bewogen voetbalweekend: het falende PSV, crisis bij Ajax, AZ werd koploper in de eredivisie en Jasper Cillessen die een bal uittrapt tegen de spits van Feyenoord aan..

De keeper van NEC kwam dankzij de scheidsrechter met de schrik vrij, maar Mossou verwacht dat keeperstrainer van Oranje Frans Hoek minder coulant is. ,,Het leek wel of Cillessen het expres deed, dat is toch een rare actie? Frans Hoek is hier niet blij mee, die zit voor elke wedstrijd minnetjes en plusjes op te schrijven voor Louis. Dit is een min min.”