Panenka | ‘Standpunt van Orkun Kökcü is middeleeuws’

De beslissing van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü om de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen komt uiteraard uitgebreid aan bod. ,,Als hij de band niet wil dragen moet hij dat zelf weten, al is het een beetje middeleeuws standpunt”, zegt Mossou. ,,Het probleem is alleen: hij is de aanvoerder van Feyenoord. Dan sta je ook voor de club als geheel.”

Ook gaat het over de uitbarsting van Alfred Schreuder op de persconferentie na Ajax - Excelsior. ,,Dit was strategische boosheid. Je zag een trainer die aan iedereen wil laten zien dat hij geen softie is. Maar de inhoud was wat dun. Al mag hij best een keer uithalen naar de media hoor, dat hoort er ook bij.”