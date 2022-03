Pascal Jansen verwacht ruimte te krijgen met AZ: ‘Bodø gaat hier echt niet de bus parkeren’

AZ heeft morgen een overwinning nodig tegen Bodø/Glimt om de kwartfinales van de Conference League te halen. Vorige week in Noorwegen werd met 2-1 verloren, maar ondanks dat resultaat is trainer Pascal Jansen niet bang dat de tegenstander naar Alkmaar is gekomen om zich in te graven.

,,Bodø gaat echt niet de bus parkeren”, blikte Jansen vooruit tijdens zijn perspraatje. ,,Dat baseer ik op de wedstrijden die ik van ze heb gezien, tegen Celtic en AS Roma. Dan zie je dat het een ploeg is die de eigen identiteit niet verloochent. Dat hebben we zelf vorige week ook aan den lijve ondervonden. Het is een prima voetballende ploeg met een aantal specifieke kwaliteiten. Het is aan ons om daar nu beter tegen gewapend te zijn dan in de heenwedstrijd.”

Voor AZ is de opdracht morgen simpel, weet Jansen. ,,We moeten hoe dan ook een goal maken, dus we gaan op jacht. Helaas is dat uitdoelpunt van ons niet meer van extra waarde, zoals dat in het verleden wel het geval was. We moeten daarom in eerste instantie op zoek naar de eerste treffer en zorgen dat we geen schade oplopen. Daarna moeten we het duel nog verder naar ons toetrekken. Maar we weten dat het een moeilijke opponent is, dat hebben ze dit seizoen ook Europees al voldoende bewezen.”

Meevaller voor AZ is dat Jordy Clasie terugkeert van een blessure. Fredrik Midtsjø is er nog niet bij. ,,Het zijn belangrijke spelers voor ons team. Als zij er niet bij zijn, moeten anderen opstaan. Dat proberen ze met alles wat ze in zich hebben, maar niet altijd met het gewenste resultaat. Het is dus heel belangrijk dat Jordy er weer bij is. Ik verwacht dat hij meteen gaat spelen.” De aftrap morgen in Alkmaar is om 18.45 uur.

