Paul Bosvelt heeft niets met ‘inwisselbare Ikea-stadions’ zonder ziel: ‘Doe mij maar de Adelaarshorst’

PSV heeft nog hoop op meespelen Gakpo bij bekerkra­ker met Go Ahead Eagles

Het is nog niet helemaal uitgesloten dat Cody Gakpo kan spelen in het bekerduel met Go Ahead Eagles, zo melden bronnen rond PSV. De aanvaller werd afgelopen weekend in het uitduel met Sparta en vorige week In Israël aan de kant gehouden wegens enkelklachten.

28 februari