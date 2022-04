PEC doet uitstekende zaken in kelderkraker tegen RKC

De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks, de nummer zestien speelt nacompetitie. Sparta (25 punten na 30 duels) en hekkensluiter Willem II (23 uit 29) sluiten de rij op de ranglijst. RKC is de nummer veertien, met 28 punten na 30 wedstrijden. Fortuna Sittard staat vijftiende, met 26 punten na 29 duels.

Thomas van den Belt schoot PEC in de zestiende minuut op voorsprong in Waalwijk. Zijn ploeggenoot Gervane Kastaneer werkte vlak voor die treffer tegenstander Ahmed Touba naar de grond, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis zag geen reden om het doelpunt af te keuren.



Kamphuis speelde ook een opvallende rol bij de 0-2. De arbiter wilde Daishawn Redan aanvankelijk een gele kaart geven omdat hij dacht dat de aanvaller met een sierlijke duik een strafschop probeerde te versieren. Op advies van de videoscheidsrechter ging Kamphuis het moment nog even langs de zijlijn bekijken. Vervolgens floot hij alsnog voor eens strafschop, die Bram van Polen koelbloedig benutte.