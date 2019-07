PEC houdt Griekse kampioen in bedwang, Vitesse onderuit tegen Lech Poznan

Heel lekker zal Michael Zetterer (23) vannacht waarschijnlijk niet slapen. De Duitse keeper van PEC Zwolle maakte in de beginfase van zijn tweede optreden in de voorbereiding geen beste indruk. Bij de 0-1 en 0-2 leverde hij de bal zomaar in bij een PAOK-speler. Met gevolgen: na een halfuur voetballen kijkt PEC Zwolle tegen een ruime achterstand aan. Beide keren is Karol Swiderski de afmaker.



De oefenwedstrijd tegen PAOK is de tweede serieuze test in vijf dagen tijd. Langzaamaan werkt trainer John Stegeman toe naar zijn vast elf. Achterin is dat lastig, omdat Etiënne Reijnen (enkel) en Bram van Polen (schouder) ontbreken in Nieuwleusen, op het veld van zondagclub USV. Daarom staat Gustavo Hamer rechtsback en vormen Marc-Olivier Doué en Rick Dekker het centrum. Na een moeizame start houden zij zich verdienstelijk staande.



Hamer, van origine een middenvelder, valt na 37 minuten op met een puntgave voorzet op nieuwkomer Dennis Johnsen, die PEC nog voor rust terug in de wedstrijd kopt (1-2). Na rust komt PEC Zwolle, tegen tien nieuwe Griekse tegenstanders, veel minder in de problemen. Daar komt bij dat Lazaros Lamprou een rode kaart incasseert wegens heftige reacties bij de scheidsrechter na een overtreding.



De ploeg van Stegeman sleept er in de slotfase nog verdiend een gelijkspel uit, als Lennart Thy vanaf elf meter voor 2-2 zorgt. PEC kan zelfs met een overwinning terugkeren naar het hotel in Epe, waar de club deze week op trainingskamp is. Maar Zian Flemming, vorige week in Hattem nog vijfmaal trefzeker, mist de opgelegde kans op 3-2. (Jurriën Schuiringa)