PEC moet aanvullende informatie aanleveren om verplaatsen duel met Ajax te voorkomen

PEC moet die informatie uiterlijk morgen aan het einde van de middag aanleveren bij de arbitragecommissie, meldt een woordvoerder van de KNVB. Pas dan wordt duidelijk of de zaak doorgaat en zo ja, wanneer die dient.



De KNVB had afgelopen week op verzoek van Ajax de wedstrijd verplaatst, zodat de Amsterdammers meer rust krijgen in de aanloop naar de return tegen Real Madrid op 5 maart in de achtste finales van de Champions League. Volgens de KNVB is het in het belang van het Nederlandse voetbal als Ajax zich optimaal kan voorbereiden op dat duel in de Spaanse hoofdstad.



PEC Zwolle ziet het niet zitten om na twee weken zonder wedstrijd daarna drie keer in acht dagen tijd te moeten spelen. Ook koploper PSV uitte ongenoegen over de wedstrijdverplaatsing.