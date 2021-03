PEC ondergaat ‘metamorfose’: liefst negen spelers mogen vertrekken

Doelman Hauptmeijer verlengt in Zwolle

PEC licht wel de optie in het contract van Mike Hauptmeijer. De doelman ligt hierdoor tot medio 2022 vast. Met aanvoerder Bram van Polen is de club momenteel in gesprek om het contract voor een zestiende seizoen te verlengen. Ook met middenvelder Thomas van den Belt wordt nog gesproken over verlenging.

“Om de transformatie kracht bij te zetten dienen we nu eerst van deze spelers afscheid te nemen, waarmee we in ons salarishuis ruimte creëren”, licht Willems toe. “Van de vertrekkende spelers waren we met Misidjan en Manuel graag verdergegaan, alleen is dat op dit moment financieel onhaalbaar gebleken. Met Tedic en Manchester City zijn we in gesprek en ik verwacht wel tot een nieuwe overeenkomst te komen.”