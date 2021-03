PEC-voorzitter Visser over overheidsgarantie: ‘Zo haal je de angel uit de onrust’

Corona slaat hard om zich heen, ook in de voetbalwereld. Hoe nijpend is de situatie bij PEC?

Adriaan Visser: ,,Dit seizoen kunnen we prima aan alle verplichtingen voldoen. Dat komt onder meer door de kostenreductie die we hebben doorgevoerd en de NOW-regeling. Daardoor hebben we het verwacht nettoverlies kunnen verkleinen van 1,4 miljoen naar een verlies van 750.000 euro. Het grote probleem zit dan ook niet in dit seizoen, maar in komend seizoen.”



Omdat jullie geen idee hebben wat de supporters en de sponsors zullen doen?

,,Klopt. De grote vraag is wat hun reactie wordt na een seizoen waarin ze geen wedstrijd konden bezoeken.”