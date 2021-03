PEC Zwolle bevestigt komst Art Langeler

In Zeist was Langeler eerst bondscoach van Jong Oranje en vanaf 1 mei 2018 directeur voetbalontwikkeling. Voor Langeler wordt het de tweede keer dat hij hoofdtrainer is in Zwolle. Vanaf januari 2010 tot en met het seizoen 2012-2013 was de oefenmeester ook al eindverantwoordelijke. Hij promoveerde met PEC naar de eredivisie, het seizoen daarop eindigden de Blauwvingers elfde in de eredivisie en bereikten ze de halve finale van de TOTO KNVB-beker.

Langeler laat via de clubkanalen weten blij is met zijn overstap naar PEC: ,,,Het voelt heel erg goed om acht jaar na dato weer als hoofdtrainer terug te keren bij PEC Zwolle. Sinds mijn vertrek is er veel veranderd in positieve zin. De club heeft prachtige prijzen gepakt, is doorgegroeid tot een stabiele eredivisionist en ook in de wijde regio is PEC Zwolle stevig verankerd.”