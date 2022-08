PEC Zwolle en FC Eindhoven denderen door, NAC verrast Roda JC

Met video Onmacht en frustratie in Eindhoven: PSV heeft op het hoogste niveau in Europa momenteel niets te zoeken

PSV is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Champions League. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verloor gisterenavond in het Philips Stadion in Eindhoven met 0-1 van Rangers FC, de club van Giovanni van Bronckhorst.

25 augustus