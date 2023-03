PEC Zwolle evenaart record Ajax met grootste zege ooit: ‘Ik had ook wel te doen met Den Bosch’

PEC Zwolle heeft de grootste zege ooit geboekt in het Nederlands betaald voetbal. De Zwollenaren evenaarden vrijdagavond het record van Ajax (0-13 tegen VVV-Venlo) door FC Den Bosch in eigen huis met 13-0 te verslaan.

PEC Zwolle is de koploper van de Keuken Kampioen Divisie terwijl FC Den Bosch zeventiende staat. Dat de thuisploeg vrijdagavond in eigen huis favoriet was, dat was dus wel duidelijk. Maar het drama voor de uitploeg nam behoorlijk mythische proporties aan. Binnen twaalf minuten had Apostolos Vellios, de spits van PEC Zwolle, al een hattrick te pakken.

Helaas voor FC Den Bosch bleef het niet bij 'slechts’ een snelle hattrick van de Griek. Na veertien minuten maakte Haris Medunjanin de 4-0, Younes Taha deed na slechts twintig minuten een duit in het zakje met de 5-0 en Vellios maakte in de 27ste minuut met zijn vierde van de avond ook nog de 6-0. Of de gifbeker daarmee voor even leeg was voor de Bossche formatie van coach Jack de Gier? Nee hoor, Thomas van den Belt ramde in de 31ste minuut ook nog de 7-0 binnen.

Tot tien goals in de eerste helft kwam PEC Zwolle niet. De 7-0 tussenstand was ook de ruststand en daarmee kan de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Dick Schreuder ging na rust dus op jacht naar de grootste zege ooit op het tweede niveau van Nederland: vooralsnog was dat de 12-1 winst van Sparta Rotterdam in 2010 tegen Almere City FC. Johan Voskamp maakte toen acht goals.

,,Het voelde ergens heel ongemakkelijk", zei PEC-aanvoerder Bram van Polen. ,,Alles vloog erin wat erin kon vallen, het bleef maar doorgaan. Het is een bijzondere avond, maar ik moet wel zeggen dat ik het liever had verdeeld over twee, drie wedstrijden. Ik had ook best wel te doen met Den Bosch. Dit gun je niemand.”

De grootste zege in het gehele Nederlandse betaalde voetbal stond op naam van Ajax: 0-13 in oktober 2020. En dat record werd geëvenaard door PEC Zwolle. Na de 7-0 ruststand vielen er na rust nóg zes goals: 13-0. Lennart Thy viel direct na rust in en nam net als collega-aanvaller Vellios drie goals voor zijn rekening. Thomas Beelen, en Van den Belt (zijn tweede) scoorden ook nog, maar de teller leek even te blijven steken op twaalf. Er kwam namelijk geen extra bij, maar Davy van den Berg wist tóch nog te scoren in de absolute slotfase.

Met de overwinning herstelde PEC Zwolle zich van twee opeenvolgende nederlagen, tegen ADO Den Haag en MVV Maastricht. De voorsprong op Heracles Almelo, de nummer twee, bedraagt nu zes punten.

