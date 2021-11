PEC Zwolle kiest met Dick Schreuder (50) voor debuterend hoofdtrainer in betaald voetbal

Dick Schreuder (50) is de nieuwe trainer van PEC Zwolle. Hij is de opvolger van Art Langeler op, die afgelopen dinsdag opstapte bij de Zwolse eredivisionist. De broer van Alfred Schreuder tekent voor anderhalf jaar bij de huidige hekkensluiter.

Schreuder is een voormalig speler van PSV, Sparta Rotterdam, FC Groningen, RKC Waalwijk, Stoke City, Helmond Sport en Go Ahead Eagles. De voormalig middenvelder is sinds 2007 actief als trainer. Eerst bij de amateurs uit zijn geboorteplaats Barneveld van 2007 tot 2013. Daarna werkte hij bij Barnet, Katwijk, Philadelphia Union, Hoffenheim en Vitesse.



Sinds afgelopen zomer was Schreuder in Arnhem assistent van Thomas Letsch, maar nu kiest hij er dus voor om voor het eerst hoofdtrainer te worden in het betaalde voetbal. Alleen bij Barneveld en Katwijk (2014-2018) was Schreuder tot op heden de eindverantwoordelijke.



PEC Zwolle staat onderaan in de eredivisie met pas vier punten na twaalf gespeelde wedstrijden. Zwolle gaat zondagmiddag op bezoek bij nummer drie Feyenoord, een week later volgt de thuiswedstrijd tegen nummer veertien RKC Waalwijk.

Dick Schreuder is verheugd met zijn eerste kans als hoofdtrainer in het betaald voetbal. ,,PEC Zwolle is een hele mooie club met een goede visie die bij mij past en ik ben dan ook erg blij met deze kans. Natuurlijk zit de club sportief in zwaar weer, maar ik kan niet wachten om van start te gaan. Daarbij gaan we met z’n allen voor één doel: PEC Zwolle in de eredivisie houden.”

Mike Willems, technisch manager PEC Zwolle, zegt het volgende over de keuze voor Schreuder. ,,Met Dick hebben we een trainer aangetrokken die perfect in ons profiel past. Hij heeft een innovatieve voetbalvisie, drive en persoonlijkheid. Het doet mij daarbij goed dat het zo snel gelukt is met Dick rond te komen, zodat hij vanaf vrijdag meteen voor de groep kan staan.”