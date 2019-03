PEC Zwolle mikt op dubbelslag met Van der Hart en Paal

Oranje hoeft niet bang te zijn voor Hleb (37)

16:11 Wit-Rusland treedt vanavond tegen Oranje aan met in Nederland onbekende spelers. Er is één uitzondering: Alexander Hleb. De 37-jarige middenvelder was er in 2002 ook al bij toen Oranje de Wit-Russen trof. Echt bang hoeven we voor hem niet te zijn. Hij scoorde al negen jaar niet meer voor de nationale ploeg.