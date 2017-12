PEC Zwolle slaat aanval van FC Utrecht af

Na rust ging PEC- dat driemaal dit seizoen een achterstand bij rust wegpoetste - op zoek naar de gelijkmaker. Youness Mokthar, Utrechter in Zwolse dient, was letterlijk het dichtste bij (1,5 meter) maar hij werkte de bal op miraculeuze wijze over het Utrechtdoel heen.



Utrecht kraakte aan alle kanten gaandeweg het tweede bedrijf, maar PEC profiteerde pas in de slotfase. Met Mustafa Saymak die zijn ploeg alsnog langszij schoot.



Waar beide ploegen er de afgelopen vier edities een gewoonte van maakten om het onderlinge duel in Zwolle pas in blessuretijd te beslissen, bleef dergelijk spektakel deze keer achterwege.



De loting die Marokko aan Spanje, Portugal en Iran koppelde, maakt dat Yassin Ayoub nog meer zin heeft om zich de komende maanden in de WK-ploeg te spelen. ,,We spelen tegen spelers waar ik wekelijks van geniet op tv. Iedereen ziet ons nu als de grote underdog, maar in voetbal gebeuren wel gekkere dingen. Het is lekker om tegen Iran te starten, daarna gaan we onze huid duur verkopen tegen twee toplanden. Maar ook zij zijn niet onklopbaar.''