PEC Zwolle verkwanselt voorsprong én riante kansen en loopt weer averij op in titelstrijd

De kans dat PEC Zwolle niet promoveert is nog altijd riant. De koploper van de KKD heeft met nog twaalf duels te gaan twaalf punten meer dan nummer drie Almere City. De eerste twee clubs promoveren tenslotte naar de eredivisie, maar de vraag is wel of de tweede deuk in anderhalve week de komende periode gaat doorwerken.

Haris Medunjanin bracht de Zwollenaren in de dertiende minuut aan de leiding en niet veel later maakte Younes Taha er, op aangeven van Medunjanin, 0-2 van. Het leek een eenvoudige avond te gaan worden voor PEC, maar het liep toch anders.

Orhan Dzepar verkleinde de achterstand na een half uur tot één goal. In de 81e minuut maakte de Belg Koen Kostons gelijk. Hij werd fraai bediend door Nabil El Basri, omspeelde keeper Jasper Schendelaar en schoot beheerst raak. Invaller Rayan El Azrak bezorgde MVV in de 95e minuut een verrassende overwinning, door de bal in het lege doel te werken nadat de uitkomende Schendelaar door een kopballetje van Kostons op het verkeerde been was gezet.