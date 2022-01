PEC Zwolle wil vanwege corona uitstel voor duel met Willem II

Prostaat­kan­ker of toch niet? In het St. Antonius weet je dat voortaan binnen een dag (en dat is uniek)

Heb ik prostaatkanker of toch niet? Het antwoord op die vraag kan weken op zich laten wachten. Maar in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein kan het voortaan al binnen 24 uur worden gegeven.

