Pechvogel Noni Madueke loopt ernstige enkelblessure op en is voor lange tijd uitgeschakeld

Jay Gorter krijgt bij Ajax de kans onder de lat tegen PSV

Jay Gorter verdedigt zaterdagavond het doel van Ajax in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. De 22-jarige keeper krijgt in de Johan Cruijff ArenA de voorkeur boven Remko Pasveer. Maarten Stekelenburg is nog geblesseerd.

16:39