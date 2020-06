Pele van Anholt: ‘Waarom doet huidskleur ertoe?’

Een opgewonden standje is hij niet. Eerder een keurige man. Maar wat Pele van Anholt vorige week zag, maakt hem boos. Hij werd er zelfs behoorlijk agressief van. Een gedetailleerde beschrijving volgt: ,,Een witte agent die met zijn knie glimlachend op een geboeide zwarte arrestant zit, een agent van Aziatische komaf die niets doet en omstanders die uit wanhoop roepen dat de zwarte man niet kan ademen. Dat is machtsmisbruik.”



De 29-jarige speler van NAC springt direct in de pen en deelt op LinkedIn zijn ervaringen, die hij omschrijft als naar en onwerkelijk. Over een op hem gericht politiepistool bij een aanhouding in Los Angeles in de tijd dat hij onder contract staat bij LA Galaxy. Van Anholt, Ghanese vader en Nederlandse moeder, wordt overspoeld met reacties. In de kleedkamer vragen teamgenoten hem zijn verhaal te vertellen. ,,Het leeft ook binnen de groep. Jethro Mashart wilde in Rotterdam meelopen in de demonstratie om zijn stem te laten horen tegen racisme.”