Penaltykiller Joey Koorevaar held van Oranje Onder 17

De ploeg van Kees van Wonderen greep in het New York Stadium in Rotherham daarmee de derde Europese titel in deze leeftijdscategorie, na de eerdere successen in 2011 en 2012, met in die ploeg internationals als Terence Kongolo, Nathan Aké, Tonny Vilhena en Memphis Depay. Nederland won maandag in de kwartfinale al na strafschoppen van Ierland en deed dat donderdag in de halve finale ook tegen gastland Engeland. In de poulefase won Oranje al van Duitsland (3-0), Spanje (2-0) en Servië (2-0).