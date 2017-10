Penaltysoap: 'Ik heb de ABBA-liedjes klaar liggen'

Advocaat: Kwalificatie was al verloren toen ik eraan begon

0:31 Bondscoach Dick Advocaat kon na de te magere zege van Oranje op Zweden (2-0) niet over zijn lippen krijgen dat hij heeft gefaald in zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. ,,We hebben het niet gehaald, maar ik dacht dat twaalf punten uit vijf wedstrijden voldoende zou zijn.''