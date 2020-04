Performance-coach Redan: Kuyt zou in zijn eigen gym tekeer zijn gegaan deze weken

Iwan Redan (39) is performance-coach en maakt profvoetballers fit. Ook in deze tijden van corona waar diezelfde profs nu al wekenlang geen groepstraining volgen bij hun club. De oud-prof van onder meer RKC en Willem II ziet elke dag social mediaposts langskomen van profs die hun tijd doorkomen met thuistraining en maakt zich daar zorgen om. ,,De intensiteit van de trainingen haalt het vaak niet bij de intensiteit die ze gewend zijn. Ik merk dat ze de behoefte hebben aan beweging waardoor ze ook bij mijn bedrijf Beyond Yourself aankloppen. Die wc-rol-challenge van de profs was grappig, maar we zijn weer een paar weken verder en in de tussentijd heb ik nauwelijks iets nieuws gezien waar spelers deze bizarre tijden mee doorkomen. In Duitsland en Engeland zag ik hoe clubs dat opvingen. Die oplossingen vond ik creatief. De jongens moeten toch aan een bepaalde prikkel komen.”