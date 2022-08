Perr Schuurs voor 9 miljoen euro van Ajax naar Torino

Ajax nam Schuurs vier jaar geleden voor 2 miljoen euro over van Fortuna Sittard. De verdediger speelde 95 officiële duels voor de regerend landskampioen en scoorde drie keer in de hoofdmacht, maar slaagde er nooit in voor lange tijd een basisplaats te bemachtigen. Hij werd driemaal kampioen met Ajax en won tweemaal de KNVB-beker.



Ajax is op zoek naar een opvolger voor Schuurs. Het Turkse talent Ahmetcan Kaplan is een belangrijke kandidaat. De 19-jarige verdediger staat nu nog onder contract bij Trabzonspor, dat afgelopen seizoen kampioen werd.