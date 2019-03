Peters: Deze finale is ook voor de supporters, die verdienen ze

Al sinds de middag zag het centrum van Tilburg eruit als een waar Willem II-collectief. Overal fans, die hun club allemaal steunden op weg naar de finale. ,,Ongeëvenaard. Ik wist dat het veel los zou maken, maar wat we nu meemaken is geweldig. We waren het hotel ingegaan om ons goed voor te bereiden. Voor de wedstrijd maakten we even een rondje Tilburg door de stad. Geweldig wat de supporters hebben gedaan.”

De captain van Willem II zag dat zijn ploeg in de tweede helft een stuk beter voor de dag kwam dan in de eerste drie kwartier. Peters lag er bijna een jaar uit door blessureleed, maar knokte zich knap terug in de basiself. ,,Het is voor mij persoonlijk zo'n grote overwinning. Ik kom van best wel ver. Dit is geweldig, deze finale is ook voor de supporters. Die verdienen zij ook.”