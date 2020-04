Peters treedt uit de schaduw: ‘Mijn dochter kwam bij me en zei: ik stop ermee, Jan’

Door Dennis van Bergen



Elke dag scrolt Jan Peters wel even door het fotoalbum van zijn telefoon. Of hij kijkt naar de lijst vol plaatjes aan de wand van zijn flatwoning in Hardinxveld-Giessendam. Steevast vrolijk tuurt zijn dochter Marcia-Claire daarop de lens in. Soms als danseres die zich in moeilijke posities wurmt, dan weer als supporter die het Nederlands elftal aanmoedigt. Alsof ze de hele wereld aankan.



,,En die momenten had ze ook vaak, hoor”, zegt Peters. ,,Je wilt niet weten hoeveel we gelachen hebben met elkaar. Wanneer we samen naar de discotheek in Antwerpen gingen bijvoorbeeld en alle mannen op de dansvloer naar haar loerden. En op zaterdagmiddag, als we met elkaar gingen eten, was het ook altijd dikke pret. Hoge pieken, diepe dalen; dat was Mars.”