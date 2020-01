Peterson na ‘quickest transfer in the history’ herenigd met FC Utrecht

‘The quickest transfer in the history of football.”



Kristoffer Peterson lacht als hij het zegt. Vannacht om twee uur maakte hij zijn twee jongens wakker, zei ze gedag en reed naar Cardiff. In de vroege morgen vloog hij naar Amsterdam om zijn medische keuring te ondergaan en zijn huurcontract bij FC Utrecht te ondertekenen. Peterson is terug bij de club die hem in 2014 al bij Liverpool wegplukte. Nu maakte technisch directeur Jordy Zuidam namens FC Utrecht een deal met Swansea City.



Alles moest snel gebeuren om het benodigde administratiewerk op tijd bij de KNVB in te leveren, om Peterson zo speelgerechtigd te krijgen voor het bekerduel met FC Eindhoven morgen. Dat is gelukt. Peterson zit bij de selectie en kan zijn rentree maken in het shirt van FC Utrecht, het tenue dat hij van 2014 tot 2017 al droeg, op een halfjaar bij Roda JC na. Een goede start ten spijt, de Zweed en FC Utrecht werden nooit een gedroomde combinatie. Ook omdat hij op z’n best is in een 4-3-3-systeem, waar trainer Erik ten Hag bij FC Utrecht structureel koos voor 4-4-2 met een ruit op het middenveld.



De Domstedelingen verkochten Peterson aan Heracles Almelo, waar hij een voorhoede zou gaan vormen met onder anderen Adrián Dalmau. Juist, de Spanjaard die nu ook speelt voor FC Utrecht. Met name in het eerste halfjaar maakte Peterson grote indruk met doelpunten en assists, genoeg om een transfer naar Swansea City af te dwingen. Daar heeft hij na een halfjaar geen uitzicht op een basisplaats en dus voelde Peterson, ook met het oog op het EK komende zomer, wel wat voor een tussentijds vertrek. Zijn naam werd dit weekend eens goed doorgesproken door de beleidsbepalers en de technische staf van FC Utrecht, die allemaal wel wat zagen in de komst van de linksbuiten. Binnen no-time was zijn komst een feit.