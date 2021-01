Petrovic verlaat Feyenoord om Willem II in de eredivisie te houden

Die functie vervulde hij de afgelopen anderhalf jaar. In het seizoen 2016/2017 was hij als laatst actief als hoofdtrainer in de eredivisie. Toen werd hij in februari ontslagen als coach van ADO Den Haag. In het seizoen 2007/2008 was hij hoofdtrainer van stond van RKC.



Willem II staat na negentien speelronden op de voorlaatste plaats in de eredivisie met 10 punten. Zondag wacht Petrovic meteen een belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Emmen, dat met 6 punten achttiende en laatste staat.



Gery Vink zat gisteren in de uitwedstrijd tegen Ajax (3-1-verlies) als eindverantwoordelijke op de bank. De interim-coach zei toen al dat er snel een opvolger benoemd zou worden.



Petrovic staat vandaag voor het eerst op het trainingsveld in Tilburg. Deze training is besloten.