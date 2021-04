Pikant tintje aan Cambuur - De Graafschap: ‘Hopen op een feestje, maar niet met onze hulp’

door Dennis van Bergen



Best kans dat de spelers van Cambuur vanavond door een erehaagje van De Graafschap-spelers lopen, voorafgaand aan de onderlinge eerstedivisietopper in Leeuwarden. Of dat er na afloop miniatuurklompjes op hun kleedkamerstoelen liggen. Hoe de Friezen exact gefeliciteerd worden, dat houden ze in Doetinchem graag nog even geheim. Maar dat de ploeg van trainer Henk de Jong iets moois te wachten staat, is zeker. ,,Dat lijkt me logisch ook, hè”, zegt zijn collega Mike Snoei van de ‘Superboeren’. ,,Die club is twee jaar op rij kampioen geworden. Een prachtige prestatie.”



Cambuur en De Graafschap trokken samen op in de strijd tegen de KNVB, die promotie van de twee clubs belemmerde toen het vorige seizoen werd afgebroken vanwege corona. Ze stonden samen voor de rechter om die beslissing van de voetbalbond (tevergeefs) te bevechten. En beide clubs hebben er nooit een geheim van gemaakt dat dit seizoen alsnog wilden promoveren. Sámen.