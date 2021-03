Pikante overgang in de maak: topscorer De Graafschap flirt met concurrent

Ralf Seuntjens verruilt De Graafschap komende zomer hoogstwaarschijnlijk voor NAC Breda. De 31-jarige aanvoerder en topscorer van de Doetinchemse eerstedivisionist is in verregaande onderhandeling met de Brabantse club.

Het zou een pikante overgang zijn, want in de strijd om promotie is NAC een directe concurrent van De Graafschap. De ploeg uit Doetinchem staat tweede - een plaats die goed is voor rechtstreekse promotie - met 60 punten uit 27 duels. NAC staat vierde met slechts vier verliespunten minder. Op 28 maart staan beide ploegen tegenover elkaar in Breda.

Seuntjens beschikt bij De Graafschap over een aflopend contract. De Doetinchemse club heeft hem een voorstel gedaan de verbintenis te verlengen, maar de kans is groot dat de Bredanaar voor een overstap naar NAC kiest.

,,Die kans is wel groot’’, bevestigde de spits zondagavond na de zege op FC Eindhoven (1-0). ,,Ik ben nog met beide clubs in gesprek. Ik verwacht op korte termijn duidelijkheid over mijn toekomst.’’

Seuntjens heeft in het verleden al meermaals laten doorschemeren graag ooit uit te komen voor de club uit ‘zijn’ stad Breda. In 2019, voor zijn overstap van VVV naar De Graafschap, flirtte hij al openlijk met de fans van NAC. Maar toen kreeg de aanvaller in een kort gesprek met toenmalig technisch directeur Tom van den Abbeele te horen ‘te oud’ te zijn.

Dat NAC momenteel een van de grootste concurrenten van Seuntjens en De Graafschap is, ziet de spits niet als een probleem. ,,Ik ben nu speler van De Graafschap en wil met deze club promoveren’’, zei de captain na de zwaarbevochten overwinning op Eindhoven. ,,Ik ben blij dat we deze wedstrijd op de valreep nog hebben gewonnen. Het ging moeizaam, het duurde lang voordat we echt gevaarlijk werden. Maar uiteindelijk vind ik de overwinning wel verdiend en hebben we de voorsprong op Almere City en NAC weer vergroot.”