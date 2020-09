Ploeterend AZ morst direct punten na rode kaart Stengs

Door Nik Kok Bijna kwam het nog goed met AZ in de slotfase na een fraai offensief en de rode kaart voor PEC-verdediger Thomas Lam waarmee het aantal spelers op het veld weer in evenwicht kwam. Maar aan de late gelijkmaker van Boadu kon uiteindelijk geen vervolg gegeven worden.

Daarmee kan gesteld worden dat het nog niet het seizoen is van AZ en zeker niet van Calvin Stengs. Zijn rode kaart in de eerste helft leidde direct al puntenverlies in voor de nummer twee van het vorige seizoen dat toch al zoveel moeite heeft om enig ritme te vinden.



Het was een gekke rode kaart op een gekke plek bij een ongevaarlijk moment maar wel terecht. Stengs, de man van de fraaie steekballen en de geweldige techniek probeerde een tackle op kniehoogte bij Kenneth Paal. Hij raakte de linksback en moest na ingrijpen van de VAR inrukken. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met zijn gebrekkige vorm dit seizoen, de blessure waarmee hij kampte in de moeizame voorbereiding en de magere resultaten van de club tot nu toe.