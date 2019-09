Plots komt de helft van de Oranje Leeuwinnen uit de eigen Eredivisie

FotoserieBondscoach Sarina Wiegman is met een flink verjongde selectie begonnen aan de voorbereiding op de komende EK-kwalificatiewedstrijden. De vice-wereldkampioen speelt komende vrijdag in en tegen Slovenië en volgende week dinsdag in Eindhoven in Rusland.