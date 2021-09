Podcast | ‘Arne Slot heeft een knap tactisch plan bedacht’

Het gesprek bij PSV was na afloop het wisselbeleid van Schmidt. Madueke begon op de bank en Gakpo werd na ruim zestig minuten gewisseld in Eindhoven door zijn trainer. Mikos Gouka: ,,Als je ziet hoe er gereageerd wordt op de wissel van Gakpo door de fans... Trainers roepen altijd dat je het publiek mee moet krijgen. Maar als de fans zich tegen de trainer keren, zoals nu, is dat in het voordeel van de tegenstander. Bij Feyenoord vonden ze het niet vervelend dat Gakpo naar de kant ging.’’

Dat psychologische effect van beginnen met je beste spelers of Gakpo vroeg wisselen, lijkt Schmidt niet te hebben meegenomen in zijn plannen. Wijffels: ,,Vorige week in Alkmaar is Schmidt de wisselkoning en nu deugt er helemaal niets van. Dat is allebei overdreven, maar hij neemt die psychologie niet mee. Dat kan voor spelers zelf ook een rol gaan spelen. Ze moeten wel willen begrijpen wat je bedoelingen zijn.’’

Feyenoord speelde tegen PSV met een ander systeem. En met succes. Maar de selectie van de Rotterdammers is niet breed. Kan de ploeg van Slot drie wedstrijden in de week vol blijven houden? ,,Alle trainers van Feyenoord voor Slot wilden zwaarder trainen of meer doen. Dat zie je ook in de docu over Feyenoord’, vertelt Mikos Gouka. ,,De medische staf hield het dan tegen. Bij Slot trainen ze wel harder en vooralsnog zijn ze wel sterk en ziet het er goed uit. Je kunt altijd tegen een blessure aanlopen zoals bij Pedersen. Daar kan Feyenoord er niet veel van hebben.’’

Ajax

Verder bespreken de drie de 9-0 zege van Ajax op Cambuur Leeuwarden en vooral ook de manier van spelen van Friezen. Trainer Ten Hag eist van de selectie dat ze zich elke wedstrijd 100 procent inspannen. Wijffels: ,,Ik denk dat Ajax zomaar eens zes wedstrijden heeft dit seizoen die ze met minimaal 7-0 moeten winnen.’’

,,Sporting Lissabon verdedigde net zo slecht als Cambuur’, reageert Gouka.

Aanstekers en bierdouches zorgden ervoor dat het duel van FC Utrecht werd gestaakt. Maar heeft het zin om dat duel te staken? Fred Grim laat Willem II weer voetballen. Is hij als trainer onderschat? En van wie komt de uitspraak ‘geil voor de goal’ zijn?

