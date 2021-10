Podcast | ‘Bijna een pleidooi om weer zonder publiek te spelen’

Blunders, mooie wedstrijden, slecht voetbal, supportersrellen, een tribune die instort. Genoeg onderwerpen om te bespreken in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Helemaal met twee mooie wedstrijden in het vooruitzicht: Ajax-Borussia Dortmund in de Champions League en in de eredivisie de kraker Ajax-PSV. In deze editie praten Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou erover met presentator Etienne Verhoeff.

,,Voor de mooie dingen moest je dit weekend in het buitenland zijn. De rellen, de wanstaltigheden langs de lijn...” begint Wijffels gelijk. Maar daar is Mossou het niet helemaal mee eens. ,,Het is maar hoe je er naar kijkt. Go Ahead Eagles-Heracles Almelo was toch een heerlijke wedstrijd?”

Maar al snel komt de discussie op de wedstrijd NEC-Vitesse. Die bol stond van de incidenten vooraf en na afloop. ,,Dat was echt verschrikkelijk”, oordeelt Mossou. Wijffels: ,,Spandoeken met pistolen erop. Dat opgefokte gedoe. Het is bijna een pleidooi om weer zonder publiek te spelen.” Mossou: ,,Dat is ook weer overdreven.”

Ajax klaar om klap uit te delen

Over het instorten van de tribune en de gevolgen voor NEC praten ze uiteraard verder in de AD Voetbalpodcast. Maar het gaat ook over de week van Ajax. Mossou: ,,Het is wel de zwaarste week voor Ajax dit seizoen tot nu toe. Al is er nog geen man overboord als ze een van de twee wedstrijden verliezen.”

Maarten Wijffels ziet alleen maar kansen voor de Amsterdammers. ,,Het is voor Ajax de ideale week. Twee thuiswedstrijden. En als je de eerste verliest is dat geen ramp en de tweede speel je thuis tegen PSV dat donderdag heeft gespeeld. Ajax gaat de week aanpakken om twee keer een klap uit te kunnen delen.”

De down van Feyenoord

Feyenoord startte het seizoen voortvarend, zowel in de Eredivisie als in Europa. Maar dit weekend liet het in de eigen Kuip punten liggen tegen RKC. ,,Fase 2 komt nu voor Feyenoord. Het wordt moeilijker”, aldus Maarten Wijffels. ,,Eerst heb je de nieuwe trainer die binnenkomt. Dan is alles goed, leuk en nieuw. Youri Mulder zag dat bij Schalke ’04 ook met Fred Rutten. Maar Rutten waarschuwde al voor dit verval na een paar maanden.’ Mossou: ,,Het zal niet de laatste down zijn van Feyenoord.”

Tot slot gaat het ook nog over de nieuwe sterren van het voetbal. Volgens Jürgen Klopp is Salah de man in het voetbal op dit moment en niet Messi of Ronaldo. Daarin slaapt de trainer van Liverpool door Mossou. ,,Er is nog geen opvolger voor Messi of Ronaldo. Haaland kan dat zijn, Mbappé kan ook. Maar de nieuwe vedette moet zich nog aandienen. De grote sportmerken zijn ook het loeren op wie ze moeten inzetten.’

Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren.