Podcast | ‘De impact is gigantisch: Marc Overmars heeft ongelooflijk veel bereikt’

Ineens was het persbericht daar van Ajax: Marc Overmars met onmiddellijke ingang weg bij de club na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega’s. De man die aan de basis stond van het succes van Ajax is weg. Daarover praat Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou en Johan Inan in de AD Voetbalpodcast.