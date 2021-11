Podcast | ‘Dit was één van de vreemdste interlands en dat begon met de wissels’

Louis van Gaal over verval Oranje: ‘Het is voor mij niet te verklaren’

Of misschien begon het wel eerder. Voor de wedstrijd. ,,Heb je het interview met Van Gaal vooraf gezien? Dat hij blij was en had gejuicht bij de 0-0 van Noorwegen. Daarmee verviel ook alle druk zei hij. Het is natuurlijk amateur psychologie, maar misschien speelde Oranje daarom wel zo slecht. Want het was niet goed.”