Podcast | ‘Feyenoord moet in de winterstop twee hele goede spelers halen’

In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreken Hugo Borst en presentator Etienne Verhoeff Oranje, maar ook de eredivisie tot nu toe. Na acht wedstrijden staat Ajax aan kop, maar wie verrast Borst tot nu toe? En is PEC degradatiekandidaat nummer 1?

De clubs hervatten hun volgende blok in de eredivisie en bereiden zich voor op Europese wedstrijden. Bij Oranje stond Davy Klaassen op 10 en Steven Berghuis op rechts. Bij Ajax koos Erik ten Hag de laatste weken voor Berghuis als spelmaker. Maar is dat terecht? ,,Als je me vraagt te kiezen tussen Antony en Berghuis zeg ik Antony. Maar bij de keuze Berghuis of Klaassen verschilt dat per week. Maar als ik zie hoe vaak Klaassen de 1-0 maakt, dan is hij eigenlijk wel de man’’, beschouwt Hugo Borst. ,,Het lijkt me wel gruwelijk om zo’n besluit te moeten nemen. Maar Ten Hag zegt zelf daar geen last van te hebben. Bovendien is het nog een hele weg naar de Champions League-finale, zoals Pierre van Hooijdonk voorspelde.’’

In de eredivisie start dit weekend speelronde negen. Volgens Borst leeft een aantal ploegen wel boven haar stand momenteel. ,,Heerenveen is zo’n club. Ik verbaas me echt over de positie waarop die staan. Willem II gaat ook nog wel iets wegzakken, maar die hebben wel een goede trainer: Fred Grim. Ik vind FC Utrecht wel heel interessant. Die zijn misschien wel gelijkwaardig aan Feyenoord. Ik vind het voetbal ook leuk en ze kunnen meerdere stijlen spelen.’’

Feyenoord heeft Borst ook verrast. Vooral het spel. ,,Al moeten er in de winterstop wel een of twee goede spelers bijkomen. Je moet er niet aan denken dat Til geblesseerd raakt of een van die verdedigers.’’

PEC zoekt goals

Onderin vinden we onder meer het door Borst geliefde Sparta en PEC Zwolle. ,,Sparta krijgt nog een loodzwaar programma de komende weken. Die hebben alle ploegen uit het rechterrijtje gehad. PEC niet. Als je de doelpuntenmakers telt van PEC dan kom je tot zes of zeven aanvallers en middenvelders die samen negen goals maken over 34 wedstrijden. Dan kom je niet ver. Die moeten gaan toeslaan in januari, maar of er geld voor is... Voor mij is PEC de gedoodverfde nummer 18.’’

Verder bespreken Borst en Verhoeff PSV. Is de Eindhovense club nog een uitdager voor Ajax? Met wie zou Hugo 30 Seconds spelen bij Oranje?

