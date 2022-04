Podcast | ‘Ik hoor vrolijke verhalen over Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax’

,,Ik wil dat Pep Guardiola de beloning krijgt waar hij recht op heeft”, vertelt Borst over zijn favoriet voor de Champions League. ,,Ik weet dat hij wordt geholpen door heel veel geld, maar hij werkt er zo hard voor. Dus het is vooral gunnen. Al gun ik het Karim Benzema ook. Ik ben nooit zo’n fan van hem geweest, maar die arme man heeft vastgekluisterd gezeten aan Cristiano Ronaldo en sinds die weg is kan Benzema excelleren.”

Bij Ajax dreigt deze zomer een leegloop. Bayern München heeft interesse in drie spelers van de Amsterdammers. Dus moet het duo Hamstra/Huntelaar aan de bak de komende maanden. ,,Ik hoor wel hele vrolijke over Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax. Dat hij in zijn nieuwe rol heel direct is. Het is gelijk duidelijk wat hij een slechte voetballer vindt en wie hij goed vindt. Hij kan ook keihard onderhandelen. Ik wil wel geloven dat hij een heel goede opvolger kan zijn voor Marc Overmars.”