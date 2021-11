Podcast | ‘Ik moet nog zien of er veel gaat veranderen bij Ajax deze zomer’

De transferperiode moet nog beginnen, maar nu al wordt Ajax in verband gebracht met tal van spelers. Ondanks een koppositie in de eredivisie en overwintering in de Champions League. ,,Ze oriënteren zich en hebben wat lijntjes uitgegooid’’, legt Inan uit. ,,Daar hoort Luuk de Jong niet bij. Wel spelers als Brobbey en Bergwijn. Ik begrijp dat niet. Ten Hag wilde in de zomer een snelle jongen die van de flank en in de spits kan spelen. Enfin, die is er met Daramy. Die blijkt het nu niet aan te kunnen en dan gooi je een lijntje uit naar Bergwijn die hetzelfde type is. Dan snap ik Brobbey beter, al heeft die Ajax deze zomer transfervrij verlaten.’’

Los van de namen is het wel duidelijk voor de Ajax-volger waarom de Amsterdamse club op zoek is naar aanvallende versterking. ,,Als je de linies doorloopt bij Ajax dan herken je het aanvallende probleem. Daramy heeft meer tijd nodig. Neres is de oude Neres niet meer. En daar zit het probleem van Ajax. Als Tadic niet kan spelen heb je op links ook een probleem. Het is een aderlating. En een speler als Bergwijn wil graag spelen met het oog op het WK. De vraag is natuurlijk of Bergwijn met een fitte voorhoede Anthony, Haller, Tadic meer minuten bij Ajax gaat maken dan bij Spurs.’’

Luister nu de hele AD Voetbalpodcast via jouw favoriete podcastplayer of via AD Sportwereld.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media