Podcast | ‘Je mist bij Feyenoord het plan voor de toekomst’

Daarnaast bespreken Mikos Gouka, Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels met presentator Etienne Verhoeff de situatie in Eindhoven. Wordt PSV wel tweede dit seizoen? En wat moet er volgend jaar allemaal gebeuren om Ajax uit te kunnen dagen?

Memphis staat ook voor een belangrijke keuze in zijn carrière. Hij is na dit seizoen transfervrij, maar welke stap moet hij gaan maken? Barcelona? Engeland? Italië? En hoe staat het met Wout Weghorst in Oranje?